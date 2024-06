Città

SARONNO – Ultimo giorno nei giardini di Villa Gianetti, situati in via Roma 20, per la quinta edizione di “Birre vive in Villa”, un evento dedicato alla celebrazione della birra artigianale. La manifestazione, patrocinata dalla Comune di Saronno, ha proposto, da venerdì tre giorni di puro divertimento con una varietà di birre artigianali, street food e musica dal vivo. Oggi domenica 9 giugno, gran finale, con l’evento si concluderà con l’ultima serata dalle 18 alle 23.



Ieri sera Stefano Bergamini ha catturato con il suo drone alcune immagini dell’evento.