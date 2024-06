Altre news

SARONNO – Oggi a Saronno i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge che si intensificheranno in serata, con una previsione di 11mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, e lo zero termico si attesterà a 3367m. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Sud-Sudovest, mentre al pomeriggio diventeranno moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Secondo 3BMeteo, non ci sono allerte meteo presenti.

Oggi la pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con piogge in intensificazione serale. Nello specifico, su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali, le nubi saranno in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali ci saranno nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali, e lo zero termico sarà intorno ai 3850 metri.