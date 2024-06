Città

SARONNO – Torna l”iniziativa “Scopriamo le lucciole” al Parco del Lura e al Parco Sorgenti del Lura per la sesta edizione. La rassegna, che si terrà dal 10 al 13 giugno, consiste in quattro passeggiate serali organizzate da Koinè cooperativa sociale all’interno delle attività del Centro biodiversità del parco Lura a Lomazzo.

Le lucciole, come molti altri insetti, sono in declino, se ne vedono sempre meno, decimate dalla perdita di habitat, dall’inquinamento luminoso e dai pesticidi, ma all’inizio dell’estate possiamo ancora ammirarle. Ecco dunque quattro eventi per famiglie, con bambini dai 6 ai 10 anni, al costo di sette euro a persona.

Programma:

lunedì 10 ore 21.15 – Cassina Rizzardi, piazza Silvio Pellico

martedì 11 ore 21.15 – Saronno, via don Volpi

mercoledì 12 ore 21.15 – Faloppio-Gaggino, via Cavallina

giovedì 13 ore 21.15 – Lurate Caccivio, Mulino Tappella

Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito www.parcolura.it.