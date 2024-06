Città

SARONNO – Tempo incerto, è saltata l’ultima serata – quella domenicale – di Birre vive in birra, la manifestazione con i birrifici artigianali e lo street food che nel fine settimana, da venerdì, ha animato i giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e museale in via Roma.

La possibilità di temporali, anche di forte intensità, ha convinto i promotori della kermesse a gettare la spugna: nelle scorse ore la comunicazione del rompete le righe e l’annullamento dell’ultima delle tre serata previste, ma con tutta probabilità si tratta soltanto di un arrivederci.

Nel pomeriggio domenicale ha incurioso i saronnesi la pioggia con la sabbia… poche gocce che però sono bastate ad ammantare le auto posteggiate di una coltre di sabbia.

(foto: immagine aerea di Birre vive in villa)

09062024

