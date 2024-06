news

Molti esperti ormai prevedono una prossima bull run. Ma si prevede che il boom del mercato avrà un impatto maggiore sulle altcoin rispetto a Bitcoin. I progetti che sono nuovi al mercato e hanno una bassa capitalizzazione di mercato iniziale trarranno molti vantaggi.

Ecco le migliori altcoin da tenere d’occhio in questa stagione.

PlayDoge (PLAY): ritorna il fascino del Tamagotchi

PlayDoge ($PLAY) è l’ultima sensazionale meme coin. Il nuovo progetto fonde abilmente la mania del Tamagotchi degli anni ’90 con l’utilità del P2E.

È in lavorazione un nostalgico gioco in 2D, dove i giocatori possono adottare, nutrire, allenare e giocare con un cane virtuale.

Più punti un giocatore accumula nel vivace universo a 8 bit, più si piazza in alto nelle classifiche. Ciò, a sua volta, porta a maggiori ricompense. Le ricompense vengono pagate con i token $PLAY.

Il successo istantaneo di PlayDoge è dovuto alla sua meccanica giocosa che risveglia la nostalgia degli anni ’90. Questo spiega perché il token ha raccolto $3 milioni nelle prime due settimane della sua prevendita. Costruito sulla BNB Smart Chain, PlayDoge offre commissioni di transazione basse.

Il gioco P2E offre poi un’ottima fonte di reddito per i giocatori. Ma per gli investitori c’è un’altra opportunità per guadagnare reddito passivo: lo staking. È attivo fin dalla fase di prevendita con un APY attraente. Lo staking incoraggia a mantenere a lungo termine i token e contribuisce a stabilizzare il prezzo del token, anche quando l’entusiasmo iniziale si attenua.

La prevenditadi PlayDoge rispecchia la popolarità di progetti come FLOKI, che ora vanta una capitalizzazione di mercato di $2,5 miliardi grazie al suo gioco Valhalla P2E.

La prevendita in corso di $PLAY è strutturata in più fasi. Più un investitore si unisce presto alla prevendita, maggiori sono gli sconti e l’APY dello staking.

WienerAI (WAI): il bot di trading IA più gettonato del 2024

WienerAI (WAI) è il perfetto connubio tra i due trend del mercato delle criptovalute: l’intelligenza artificiale e le meme coin. WienerAI va oltre il tipico tema meme dei cani integrando un bot di trading alimentato con intelligenza artificiale. Il nuovo progetto porta una svolta unica alle soluzioni di trading.

Ad esempio, WienerAI (WAI) si distingue nel fitto mercato delle criptovalute con la sua impressionante gamma di funzionalità di intelligenza artificiale. Sfida le menti più affilate del settore attraverso il trading potenziato dall’intelligenza artificiale, scambi senza soluzione di continuità, commissioni zero e protezione MEV.

La soluzione è pensata sia per i principianti che per i trader esperti. Come un consulente personale di trading, WienerAI fornisce insight in tempo reale per ottimizzare le posizioni di mercato.

Gli investitori crypto che stanno navigando nel complesso panorama delle criptovalute troveranno questa soluzione molto utile. Il successo della prevendita dimostra la fiducia nel progetto, che ha già raccolto un notevole totale di $4 milioni.

Con un branding giocoso basato sui meme, WienerAI ha attirato con successo l’attenzione di un vasto pubblico. È ora disponibile a prezzo scontato in prevendita, rappresentando un forte potenziale nel mondo delle meme coin.

Base Dawgz: oltre le meme coin, verso potenti blockchain

La capitalizzazione di mercato delle meme coin di Base è cresciuta fino a raggiungere un notevole totale di $1,78 miliardi nel tempo. Meme coin come Brett, Degen Coin e Toshi hanno preparato il terreno per il successo di Base Dawgz (DAWGZ).

Si tratta di una meme coin molto promettente ora in prevendita, che combina l’appeal virale delle meme coin a tema cane con la solidità della blockchain Base.

Il progetto adotta una strategia multichain per raggiungere un pubblico più ampio, anche se la blockchain principale sarà Base. Sarà scambiabile su Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC) e Avalanche per coinvolgere un vasto pubblico ed espandere la sua accessibilità.

Oltre all’infrastruttura multichain, Base Dawgz ha attirato gli investitori con il suo meccanismo di staking condiviso per guadagnare. Mentre il progetto ha un grande potenziale virale, lo staking offre agli investitori incentivi per trattenere i loro token.

Il progetto ha anche organizzato una campagna di airdrop per aumentare l’interazione sociale.

XRP attende il suo periodo rialzista

XRP è un’altra delle principali altcoin da tenere d’occhio questa stagione.

Nonostante il token abbia avuto una prestazione molto tiepida negli ultimi mesi, si sta preparando per una fase rialzista. Con il mercato più ampio in ripresa a partire da giugno mentre BTC punta ai $100.000, ci si aspetta che XRP sia uno dei potenziali guadagnatori più significativi.

Le speculazioni riguardanti l’approvazione di un ETF Spot per XRP dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno contribuito alle previsioni positive.

Solana verso un nuovo massimo storico?

Anche Solana è pronta a cavalcare la prossima ondata rialzista delle criptovalute.

Essendo una delle blockchain più efficienti progettate per la finanza decentralizzata (DeFi), le applicazioni decentralizzate (DApps) e gli smart contract, Solana rappresenta un robusto progetto.

Uno dei suoi punti salienti è la combinazione di meccanismi ibridi di proof-of-stake e proof-of-history, che consentono transazioni rapide e sicure. Questo in parte spiega perché il prezzo del token è aumentato del 34135,53% da maggio 2020.

Tuttavia, la criptovaluta è ancora in calo del 33,49% rispetto al suo massimo storico di $260,06. Con nuovi sviluppi come l’integrazione di LayerZero e la stablecoin USD di PayPal su Solana, il progetto ha però un futuro promettente.