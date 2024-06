Cronaca

SARONNO – Ancora un incidente sulle strade di Saronno, ancora un anziano investito. E’ successo oggi domenica 9 giugno alle 14 quando la donna è stata colpata da un auto tra via Miola e via Parini.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca e automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna sul posto prima del trasferimento all’ospedale in codice giallo.

Proprio per permettere i soccorsi in sicurezza i carabinieri della compagnia di Saronno hanno chiuso anche il tratto di via Miola tra via Parini e via Bergamo in entrambe le direzioni.

Terminati anche i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro al strada è stata riaperta poco prima delle 15.

