SARONNO – Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno a cercare di chiarire il movimentato episodio avvenuto giovedì sera in via Varese nei pressi dell’intersezione con via Legnanino.

La prima richiesta d’aiuto è arrivata poco dopo le 21 per un’aggressione i carabinieri arrivati sul posto hanno trovato una coppia, una 39enne ed una 60enne, che avevano alzato un po’ troppo il gomito in un bar della zona e che hanno spiegato di essere stati aggrediti da alcuni albanesi. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ma la coppia ha rifiuto di essere accompagnata all’ospedale.

Dopo un’ora un’altra richiesta di aiuto dalla stessa zona. Arrivata sul posto la pattuglia ha trovato la stessa coppia. I due non hanno voluto entrare nel merito delle motivazioni ma hanno spiegato di essere stati vittime degli stessi stranieri. In questo caso però sono stati portati al pronto soccorso per alcuni accertamenti.

Come detto per chiarire l’accaduto e le responsabilità sarà indispensabile attendere le indagini dei carabinieri che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti.

