Città

SARONNO – Domenica 9 giugno, in Santuario, sono invitati in particolare tutti i docenti ed il personale scolastico per affidare al beato Carlo Acutis i ragazzi che hanno accompagnato durante l’anno per la messa delle 18, preceduta alle ore 17.30 dalla solenne esposizione della reliquia di Acutis e recita del Rosario. Al termine della celebrazione sono tutti invitati al rinfresco nel Chiostro del Santuario.

“L’inaspettato successo dell’iniziativa che era stata inizialmente pensata solo per il compleanno di Acutis ha suggerito di proporla nuovamente. Da domenica 9 giugno a domenica 7 luglio, nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è allestita la cassetta della posta di Acutis, così da poter lasciare davanti al beato un biglietto con le proprie intenzioni di preghiera (che si possono inviare anche tramite via mail all’indirizzo [email protected])”. Queste le parole di don Massimiliano Bianchi.

“I successivi appuntamenti con l’esposizione della reliquia e con le preghiere di affidamento saranno martedì 18 giugno, la sera prima degli esami di maturità, e domenica 7 luglio”.

Martedì 18 giugno è prevista un’animazione particolare da parte dei giovani del Rinnovamento nello Spirito Santo: alle ore 17.30 esposizione solenne della reliquia e recita del rosario. Alle ore 18 sarà celebrata la messa e la preghiera di affidamento al beato Carlo Acutis. Predicherà il diacono Massimo Tallarini, vice preside del Liceo Legnani di Saronno.

Domenica 7 luglio alle 17.30 esposizione solenne della reliquia e recita del rosario. A seguire, alle ore 18, celebrazione della messa e preghiera di affidamento al beato Carlo Acutis. Sono invitati in particolare i giovani e gli studenti.

In preparazione al prossimo Giubileo del 2025, a Saronno continua l’accoglienza di gruppi a cura di don Massimiliano Bianchi sia per un itinerario mariano (legato alla Madonna dei Miracoli), sia per un itinerario eucaristico (legato al beato Acutis e alla cappella cinquecentesca dell’Ultima Cena).

Per informazioni o per prenotare un pellegrinaggio o una visita, rivolgersi alla Segreteria del Santuario:

02 9603027

(lunedì ore 16 – 18; venerdì ore 16 – 18; sabato ore 10 – 11.30)

È possibile anche inviare una mail a

[email protected]

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti