SARONNO – Sabato 1 giugno il santuario diocesano Beato Luigi Maria Monti di Saronno è stato annesso alla Rete mondiale di preghiera del Papa a conclusione di un ritiro spirituale che ha avuto come relatore don Paolo Lembo vice direttore nazionale Rmpp Italia.

Il tema del ritiro è stato “Signore insegnaci a pregare… per una missione di compassione” e la relazione ha messo in luce i tratti salienti della nuova preghiera di offerta della giornata al Cuore di Gesù. l’Apostolato della Preghiera si è, ormai 10 anni orsono, rinnovato in Rete Mondiale di Preghiera del Papa e ha come itinerario di formazione alla preghiera e alla missione “Il Cammino del Cuore”. Di mattina dopo la preghiera iniziale e la relazione di don Paolo Lembo c’è stato un momento di preghiera personale e di condivisione in gruppo della meditazione svolta. Nel pomeriggio dopo la recita del S. Rosario e una breve adorazione eucaristica, nella Celebrazione Eucaristica conclusiva della giornata gli animatori presenti hanno rinnovato la consacrazione al Cuore di Gesù e l’ adesione alla RMmpp.

Alla messa delle 19 di domenica 2 giugno solennità del Corpus Domini è stato annunciato alla comunità l’ingresso del Santuario nella Rmpp per il rilancio dell’adorazione eucaristica perpetua (ogni giorno dalle 8,30 alle 22) nella quale ogni fedele può dedicare un’ora di adorazione eucaristica personale silenziosa comunicando la propria presenza in forma di impegno tramite l’elenco degli adoratori al quale ci si può iscrivere. Questo evento spirituale si è svolto nel Giubileo del Sacro Cuore di Gesù (27.12.23 – 27.06.25), nel Bicentenario della nascita di Padre Monti, nell’anno dedicato da Papa Francesco alla preghiera in preparazione al Giubileo 2025 e seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini che nella sua lettera pastorale dedicata alla preghiera aveva chiesto la rivalutazione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa nelle comunità cristiane. Il Santuario Padre Monti prega in modo particolare secondo l’intenzione mensile di preghiera del Papa il primo sabato del mese dalle 16 alle 17,30 seguendo il testo presente nella rivista mensile Il Messaggio del Cuore di Gesù oltre a promuovere altri eventi spirituali della Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

Raffaele Pier Luca Di Francisca Delegato Regionale Rmpp Lombardia ringrazia padre Gianluca Ferrara CFIC, Rettore del Santuario, per la disponibilità dimostrata in questo anno e mezzo di presenza come gruppo Rmpp e auspica una sempre più feconda collaborazione nel conoscere, diffondere e pregare le intenzioni mensili del Papa che vengono pubblicate anche nella pagina del portale diocesano dedicata alla Rmpp

https://www.chiesadimilano.it/rete-mondiale-di-preghiera

