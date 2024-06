Eventi

SARONNO – Casa di Marta apre le porte alla cittadinanza per un nuovo evento culturale. Ospite della biblioteca di Casa di Marta, nella sede di via Petrarca 1, sarà il circolo culturale “La Bussola”, per la presentazione del libro “Società multiculturale: è possibile una ragionevole convivenza?”.

L’appuntamento, che si terrà martedì 11 giugno alle 21, è inserito nell’ambito del ciclo “Incontro con l’autore”: a presentare il proprio scritto sarà, infatti, lo stesso Francesco Bertoldi, ricercatore dell’università dell’Insubria, che verrà intervistato dal giornalista Marco Biscella.

“In una società che diventa sempre più multiculturale è ancora possibile garantire una convivenza armoniosa, fondata su valori condivisi? – questo si legge nella descrizione del libro – O dobbiamo rassegnarci all’idea di un inevitabile scontro, o almeno di una inevitabile incomunicabilità, tra “noi” e “loro”? Questa domanda rinvia a quest’altra: esiste oggettivamente una comunanza essenziale tra tutti gli esseri umani? E la ragione umana è in gradi di cogliere verità e valori realmente universali, perciò universalmente condivisibili? In questo testo la risposta affermativa va di pari passo con la tesi che la verità oggettiva vada ricercata collaborativamente, come dice il titolo: con un dia-logo in cui ogni soggetto non rinunci al logos, cioè alla sua inestirpabile competenza a conoscere il vero.”

(in foto archivio: la sede di Casa di Marta in via Petrarca)

