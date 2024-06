Città

SARONNO – I campioni in carica dell’Azzurra Garbagnate Milanese anche quest’anno hanno vinto la Staffetta 24×1 ora di Saronno: l’arrivo alle 10 di stamane dopo ventiquattro ore di corsa no stop sulla pista dlelo stadio saronnese, il “Colombo Gianetti” di via Biffi.

Quarantotto le squadre partecipanti per quasi 1200 atleti, con il via sabato alle 10.

I risultati di squadra

Alle spalle della Azzurra (905 giri di pista per 382.296 chilometri percorsi) è stata la Scuderia (897 giri di pista per 378.912 chilometri) mentre al terzo posto si è piazzato il Club del Mesdì Stamperia di Lipomo (856 giri per 361.488 chilometri), più staccati gli altri.

I risultati individuali

Il più veloce di tutti nella singola frazione è stato Mohamed Morchid della Scuderia (44 giri per 18.520 chilometri percorsi), secondo Andrea Soffiantini dei Podisti per caso (43 giri per 18.209 chilometri) e terzo Mohamed El Mazoury della Scuderia (42 giri per 18.020 chilometri percorsi). Fra le donne Barbara Bressi del Running Saronno (37 giri per 16.001 chilometri), seguita da Francesca Manfredi dell’Azzurra (36 giri per 15.257 chilometri) e da Stefania Pulici del Running Saronno (35 giri per 14.974 chilometri).

(foto: in alto l’Azzurra, a metà la Scuderia e in fondo il Club del Mesdì)

09062024