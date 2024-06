SARONNO – Nelle giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 giugno la via Parini e la via Guaragna saranno interessate da lavori di scavo per nuovi allacciamenti.

Per consentire l’intervento, nelle tre giornate, dalle 8 alle 18, via Guaragna angolo via Parini sarà un tratto stradale caratterizzato da divieti di transito e sosta.

La viabilità sarà così modificata provvisoriamente:

– chi percorre via Roma all’intersezione con via Guaragna avrà l’obbligo di proseguire diritto in direzione centro città (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali è consentito il doppio senso di circolazione);

– il tratto di via Parini compreso tra via Visconti e via Guaragna è strada a fondo chiuso con divieto di transito (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali è consentito il doppio senso di circolazione);

– il tratto di via Parini compreso tra via Guaragna e via Carugati è area di cantiere ove vigono divieto di transito e sosta in regime di rimozione forzata (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali è consentito il doppio senso di circolazione);