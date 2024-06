Cronaca

SARONNO – “Partiamo dicendo che le regole vanno rispettate sempre ma perchè ci si incaponisce con via Biffi e lo si fa in momenti in cui un pizzico di tolleranza e comprensione aiuterebbe tutti?”

E’ la segnalazione che arriva da un automobilista che ieri si trovava in via Biffi: “Premetto che non sono stato multato, vista la carenza di posti ho lasciato l’auto al Tigros visto che era pieno sia il parcheggio di via Cattaneo, sia quello di via Parini e anche quello di via Ceriani. Non parlo quindi con l’acredine del multato. Ho visto i vigili fare le multe ed ero presente, da pedone, quando ci fu la strage di multe della domenica delle palme. E mi pare ce ne sia stata anche durante una partita dell’Fbc Saronno”

Da qui la domanda: “Ieri pomeriggio nel quartiere c’era un seggio elettorale, la mitica staffetta del Gap anche nell’edizione bimbi e ovviamente la messa pre festiva perchè fare le multe invece che mettere un vigile o cartelli che indicassero i parcheggi? Come si fa ad essere una città attrattiva per i residenti dei comuni limitrofi se a me che sono residente sembra sempre e solo punitiva?”.

E conclude: “Mi permetto poi un suggerimento: io abito al Prealpi e non ho mai visto i vigili fare multe per divieto di sosta il mercoledì quando c’è mercato e diventiamo prigionieri delle auto. Ci sono vie e divieti di sosta di serie A e altri di serie B”

