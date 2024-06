Cronaca

SARONNO – Si è conclusa nella mattinata di oggi, domenica 9 giugno, la vicenda del 15enne che non dava notizie di sè da giovedì. Il giovane si era allontanato da casa e i genitori non avendo sue notizie per diverse ore hanno dato l’allarme spiegando l’accaduto ai carabinieri della compagnia saronnese.

Grande la mobilitazione con un tam tam sui telefoni ma anche sui social da parte di conoscenti ed amici.

Ora l’emergenza è rientrata visto che i carabinieri l’hanno ritrovato proprio questa mattina e l’hanno riportato a casa dalla famiglia. Ovviamente sulla vicenda vige il massimo riserbo vista anche la giovane età del saronnese coinvolto.

