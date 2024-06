Città

SARONNO – Nella notte, alla 39′ edizione della staffetta 24×1 ora di podismo che si tiene questo weekend allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno a tirare la volata è la squadra della “Scuderia” (622 giro di pista) seguita dai campioni in carica dell’Azzurra di Garbagnate Milanese (621) e poi dal Club del Mesdì Stamperia di Lipomo (585). Quarto il Missulteam (529) poi la Virtus Nervianese (520), il Team energy 4 all (519), ed il Running Saronno (510).

Si prosegue sino all’arrivo, previsto alle 10 odierne, a seguire le premiazioni. In lizza 48 squadre per quasi 1200 partecipanti; l’evento è come sempre promsoso dal Gap, Il gruppo amatori podismo di Saronno. In corsa anche i partecipanti alle Ultra, le gare in solitaria che si svolto nell’arco delle 24, 12 o 6 ore.

