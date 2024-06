Sport

SARONNO – In contemporanea alla tradizionale Staffetta 24×1 ora allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi nel fine settimana si è tenuta anche la Ultra di Saronno. Una competizione davvero massacrante e che è innanzitutto una sfida con sè stessi, con un numero di praticanti che è da tempo in ascesa.

I risultati

Nella ventiquattro ore individuale maschile ha vinto Michele Panigada, fra le donne Maria Ilaria Fossati; nella dodici ore Francesco Corradi e Simona Oggero; e nella sei ore Paolo Frigerio e Elsie Cargniel Bergamasco.

La staffetta, organizzata come sempre dal Gap – il Gruppo amatori podismo di Saronno – si è invece conclusa con la vittoria dei campioni in carica dell’Azzurra, formazione di Garbagnate Milanese.

(foto: i vincitori della Ultra di Saronno)

09062024