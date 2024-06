TURATE- L’Academy Turate Mozzate continua a rinnovare il proprio staff, estendendo i cambiamenti anche al settore giovanile. E’ stato annunciato il nuovo allenatore per le squadre giovanili, Luca Bravin, sottolineando l’impegno della società per costruire una Juniores sempre più pronta a esordire con la Prima squadra.

Luca Bravin è riconosciuto come un grande allenatore e un uomo di società che ha sempre dimostrato un impegno esemplare nel mondo del calcio. Siamo certi che, con la sua mentalità vincente, Bravin contribuirà significativamente alla crescita e allo sviluppo del nostro ambiente, sia dal punto di vista sportivo che umano.

Giuseppe Tricarico, Direttore Generale dell’Academy Turate Mozzate, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho desiderato lavorare con Luca da tanti anni e finalmente sono riuscito a coronare questa ambizione. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per il futuro della nostra squadra under 19, nonché dell’intera società. Luca collaborerà con il Mister della prima squadra Gianluca Colino per garantire ai suoi giovani talenti della juniores un percorso di crescita verso il calcio adulto”.