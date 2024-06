Comasina

BARLASSINA – Vittoria del centrodestra, a Barlassina, con la lista Barlassina Tradizione e futuro dove il candidato sindaco del gruppo – composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati – era Paolo Vintani. Già definito anche il nominativo del vicesindaco, sarà Giorgio Porro, che è stato il “re” delle preferenze.

Vintani era già conosciutissimo, ancora prima di questa avventura elettorale per la poltrona di primo cittadino: è il farmacista del paese.

Gli altri candidati erano Daniela Morisi, per il centrosinistra con Insieme per Barlassina e già assessore ai Servizi sociali; e Claudio Trenta, pensionato, che nei mesi scorsi aveva vissuto un momento di notorietà nazionale quando era stato multato dalla polizia locale per avere riparato una buca stradale (sanzione poi annullata dal giudice di pace); supportato da una lista civica.

Per Vintani, 1700 voti contro i 1220 di Morisi ed i 420 di Trenta.

(foto: il nuovo sindaco Paolo Vintani con il neo vicesindaco, Giorgio Porro)

10062024