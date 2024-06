Sport

SARONNO – In una domenica col cielo coperto ma decisamente afosa il Baseball Club Saronno non si è lasciato sfuggire il turno casalingo di campionato per mettere a segno una vittoria contro l’abbordabile Bergamo. Al diamante di via Ungaretti, subito avanti i saronnesi che hanno preso il largo: è finita con un netto 13-3.

Il Saronno è primo in graduatoria, dopo sei giornate del campionato di serie C, parimerito con Legnano.

Classifica

Kemind Legnano e Saronno 833 (5 vinte e una persa), Bovisio Buffaloes 667, Vercelli 500, Athletics Novara 400, Malnate Vikings 200, Bergamo Walls 0.

(foto: una fase del match della domenica pomeriggio della gara fra Bc Saronno e Kemind Legnano che è stata disputata al diamante saronnese di via Ungaretti, per il sesto turno del campionato di serie C)

