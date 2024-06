Cronaca

ORIGGIO – L’altro giorno alle 16.40 tamponamento sull’autostrada A8 in direzione nord fra Origgio ovest e Legnano: si sono scontrate due auto, sono stati soccorsi un uomo di 88 anni ed una donna di 77 anni, finito all’ospedale di Legnano con lesioni e contusioni barie ma non in pericolo di vita.

Elisoccorso in volo notturno

Altro incidente nelle stesso tratto di strada la scorsa notte alle 2.25, si sono scontrate due automobili e ben 6 persone, compresi diversi giovani, hanno avuto bisogno di assistenza medica. Grande la mobilitazione dei soccorsi: oltre ai vigili del fuoco sono arrivate le ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Misericordia Arese, l’auto-infermieristica e l’elisoccorso abilitato al volo notturno, da Como. E’ stata prestata assistenza a sei pazienti (nessuno in pericolo di vita): un ragazzo di 16 anni, due ragazze entrambe di 17 anni, un ragazzo di 18 anni, uno di 25 anni ed una donna di 58 anni.

(foto: l’elisoccorso abilitato al volo notturno)

