Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Colpo di scena a Ceriano Laghetto dove tutti davanto per favorito Dante Cattaneo del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Lista Dante), e già sindaco per 10 anni (e per 5 vicesindaco): lo spoglio di oggi ha invece proposto il testa a testa con il candidato del centrosinistra con Orizzonte Comune, Massimiliano Occa, che ha vinto in 5 dei 6 seggi del paese, aggiudicandosi così la poltrona da primo cittadino. Con il 46.53 per cento (1715 voti) contro il 43 per cento (1.585 voti) di Cattaneo. Staccatissimo, col 10.47 per cento, Antonio Magnani (386 voti) di Si amo Ceriano e Forza Italia.

Le prime parole del nuovo sindaco

“Ero molto fiducioso, sentivo nei cerianesi la voglia di cambiare e di respirare aria nuova, dopo 15 anni tanti cittadini si sono accorti di aver bisogno di altro, noi saremo in grado di soddisfarli grazie al nostro programma” le prime parole del neo-sindaco Occa.

In tutto hanno votato in 3.792 (il 66.93 per cento degli eventi diritto, ci sono state anche 52 schede bianche).

Candidato sindaco Liste Voti % Dante Cattaneo Dante sindaco - tutti i candidati 1.585 43,00% Max Occa Orizzonte Comune - tutti i candidati 1.715 46,53% Antonio Magnani SiAmo Ceriano - tutti i candidati 386 10,47%

10062024