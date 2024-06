Misinto

MISINTO – Riconfermatissimo alle elezioni amministrative il sindaco uscente, Matteo Piuri del centrodestra. Lo spoglio di questo pomeriggio ha subito indicato come sarebbe andata a finire. Piuri di Nuovi Orizzonti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ppe e Lega) ha ottenuto 1.522 voti per il 55.39 per cento (8 seggi in consiglio comunale) contro i 869 voti per il 31.62 per cento di Insieme per Misinto del candidato Antonio Salerno (3 seggi) ed i 357 voti per il 12.99 per cento di Amare Misinto del candidato Giuseppe Doninelli (1 seggio).

“E’ andata bene, io e tutti i miei collaboratori siamo molto contenti per il risultato ottenuti ma pronti a proseguire con il lavoro per il nostro paese come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni” il commento del confermato sindaco Piuri.

Candidato sindaco Liste Voti % Matteo Piuri Nuovi Orizzonti

- tutti i candidati 1.522 55,39% Giuseppe Doninelli Amare Misinto - tutti i candidati 357 12,99% Antonio Salerno



Insieme per Misinto - tutti i candidati 869 31,62%

