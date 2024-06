iltra2

TRADATE – “È un lavoro di squadra fatto negli anni precedenti. A Tradate non ci si presentava ex novo, ma con una bella storia alle spalle, con una credibilità consolidata. Così è arrivata la conferma di Bascialla”. Le parole del senatore Stefano Candiani raccontano la conferma per il secondo mandato di Giuseppe Bascialla.

Alle 18 la stretta di mano in Municipio tra Pietro Vanzulli candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e il rieletto sostenuto dal centrodestra. “Con questo secondo mandato – spiega Bascialla – conto di portare avanti il lavoro iniziato e in corso. Penso ad esempio al proseguimento della nuova piazza”. Con 13 seggi scrutinati su 15 e con oltre 1000 voti di differenza, Bascialla supera il 57%. Non ci sarebbe comunque stato il ballottaggio visto che malgrado le 6 liste che si sono presentate c’erano solo due candidati.

Candidato sindaco Liste Voti % Giuseppe Bascialla

Lega Salvini Lombardia - tutti i candidati 1.579 21,80% Fratelli d'Italia - tutti i candidati 971 13,41% Forza Italia Movimento Prealpino - tutti i candidati 1.633 22,55% Vincenzo Vanzulli Tradate futura - tutti i candidati 1.032 14,25% Partecipare sempre - tutti i candidati 715 9,87% Partito democratico Tradate - tutti i candidati 1.313 18,13%

