UBOLDO – Luigi Clerici resta sindaco di Uboldo: ieri pomeriggio lo spoglio delle amministrative e nel giro di un paio d’ore Clerici, ed i suoi sostenitori della lista Il Centrodestra, hanno potuto brindare al successo. Grazie al 1976 voti ottenuti, mentre gli sfidanti si sono fermati a 1760 (Luca Azzarà di Uboldo al centro) e 1164 (Claudio Pirotta di Uboldo civica).

I primi commenti

Azzarà non ce l’ha fatta ma è soddisfatto per i tanti voti ottenuti: “Complimenti ai vincitori ed a Clerici. Siamo comunque contenti del risultato che ha visto una vittoria con uno scarto minimo. Adesso al lavoro in minoranza”.

“Grande soddisfazione, tutti nella mia lista mi hanno aiutato moltissimo – le prime parole di Clerici – Vogliamo ora portare a termine il nostro programma nel prossimo quinquennio”.

Pirotta di Uboldo civica assicura: “Faremo una seria opposizione: saremo sentinelle attente come nel nostro stile opereremo per il meglio per gli uboldesi. Cito san Paolo: abbiamo condotto la nostra dignitosa battaglia e siamo soddisfatti dei consiglieri conquistati. Con la destra dilagante non potevano aspettarci niente di diverso”.

A Uboldo gli aventi diritto al volo ernao in totale 8892.

Candidato sindaco Liste Voti % Luigi Clerici Il centrodestra di Uboldo

- tutti i candidati 1976 voti Luca Azzarà Uboldo al centro - tutti i candidati 1760 voti Claudio Pirotta Uboldo Civica - tutti i candidati 1164 voti

10062024