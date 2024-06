Politica

LAZZATE – A fronte dei risultati delle elezioni Europee, il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, fa un bilancio della situazione politica all’interno del paese, non mascherando soddisfazione. Nelle Groane, infatti, Lazzate vede la Lega come secondo partito, con un risultato del 18,60%.

“In attesa dello spoglio delle comunali, dove facciamo il tifo per i nostri sindaci, guardiamo i dati in Brianza delle elezioni europee”, commenta con un post sulla sua pagina Facebook.

“I risultati ci dicono che Lazzate è l’unico tra i 55 comuni della provincia in cui la Lega riesce a rimanere la seconda forza politica. Così come a Cogliate e Ceriano, con ottimi sindaci Lega, il Pd è avanti solo di un soffio. Purtroppo la nostra provincia, insieme a Milano, sono le sole in Lombardia dove Forza Italia ha portato a termine il sorpasso”, conclude.

QUI I RISULTATI DELLE PREFERENZE

