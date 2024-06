Solaro

SOLARO – A Solaro la riconferma di Nilde Moretti del centrosinistra: questo l’esito dello spoglio, oggi pomeriggio, delle elezioni amministrative. “I cittadini hanno avuto fiducia in noi, non mi aspettavo un risultato così netto. Voglio ringraziare tutta la mia squadra, è un risultato corale” le prime parole di Moretti.

Moretti si è imposta, con la sua lista Insieme per Solaro, con 3.540 voti ovvero il 57.37 per cento (ottiene 11 seggi in consiglio comunale) contro i 2.631 voti per il 42.63 per cento del candidato di centrodestra di Uniti per Solaro, Alfredo Puzzello, che così ottiene 5 seggi.

Candidato sindaco Liste Voti % Nilde Moretti Insieme per Solaro

- tutti i candidati 3.540 57,37% Alfredo Puzzello Centrodestra Uniti per Solaro - tutti i candidati 2.631 42,63%

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

10062024

Commenti