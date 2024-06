Groane

SARONNO – L’affluenza per le elezioni europee a livello nazionale si è attestata poco oltre il 49% mentre a livello regionale è arrivata al 55%. In provincia di Varese gli elettori sono stati il 51,57%, in provincia di Como il 53,57%, di Milano 53,05% e di Monza e Brianza 54,06%.

Ecco i dati delle affluenze delle elezioni europee tra Saronnese, Groane e Tradatese.

Si confermano i trend della giornata: Ceriano Laghetto chiude da record con il 59,55% dei votanti che si sono recate alle urne, buona affluenza anche a Venegono Inferiore 52,71 e Misinto 52,04%.

Fanalino di coda per Limbiate, che chiude con un’affluenza del 43,63%. Leggermente meglio Caronno Pertusella 48,27 % e Venegono Superiore 46,43%.

% affluenze ore 23 % affluenza ore 12 % affluenza ore 19 % affluenza definitiva Affluenza % totale

EUROPEE 2019 Saronno 16,08% 27,94% 47,78% 55,38% 63,1 Caronno Pertusella 12,72% 22,72% 41,01% 48,27% 56,8% Uboldo 16,10% 29,36% 51,91% 58,28% 68% Origgio 13,64% 25.02% 42,68% 49,74% 59.7 Gerenzano 12,57% 23,81% 43,76% 50,53% 58,9% Cislago 13,23% 25,79% 45,58% 51,65% 59,8% Ceriano Laghetto 21,18% 36,66% 59,55% 67.89 % 71.3 Solaro 19,11% 31,82% 51,59% 58,12 % 65,4 Lazzate 11,09% 23% 41,23% 48.96 % 61,6 Misinto 18,07% 30,66% 52,04% 59,42% 66,6 Cogliate 13,13% 24,45% 43,18% 50,31% 60 Limbiate 11,29% 20,58% 37,36% 43,63% 54,3 Tradate 17,76% 30,89% 50,88% 57,39% 63,8 Venegono Superiore 12,10% 22,90% 39,15% 46,43% 57,5 Venegono Inferiore 18,24% 32,40% 52,71% 59,96% 68,2 Castiglione Olona 17,68% 32,64% 51,83% 59,07% 68,3

