Politica

VARESE – Di seguito un commento di Marco Reguzzoni, presidente dell’Associazione politica “I Repubblicani” e candidato indipendente alle elezioni Europee nelle liste di Forza Italia, sull’esito delle consultazioni.

«Per noi dell’Associazione “I Repubblicani” le elezioni Europee hanno costituito un punto di enorme visibilità e ci hanno permesso di ripartire con il nostro progetto. Personalmente sono contento di aver ricevuto migliaia di voti in tutta la Lombardia, e in particolare in provincia di Varese. Per me e i miei sostenitori è una ripartenza e il risultato raggiunto, indipendentemente dall’esito finale, è più che soddisfacente. Abbiamo dato il nostro contributo all’ottimo risultato di Forza Italia, con l’obiettivo sempre chiaro di dar vita a un moderno movimento liberale e federalista. In soli due mesi e senza un partito alle spalle abbiamo fatto un piccolo miracolo, riportando – unici – l’attenzione ai problemi del Nord che continueremo a sostenere all’interno del Ppe, l’unico vero vincitore di queste elezioni. Da qui si parte.»

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti