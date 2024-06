Città

SARONNO – Ha superato quota 4 mila preferenze Gianfranco Librandi l’imprenditore saronnese candidato con la lista Stati Uniti di Europa. La coalizione creata da Renzi e Bonino non ha però raggiunto, a livello nazionale il quorum del 4% e quindi non avrà europarlamentari.

Potrebbe invece farcela la leghista Isabella Tovaglieri: la bustocca migliora il proprio bottino personale del 2019, quando ottenne 32mila preferenze. Stacca nel testa a testa interno Angelo Ciocca (alle 3.30 di lunedì mattina li separano 700 voti) e si mette alle spalle degli irraggiungibili Roberto Vannacci e Silvia Sardone. Per la Lega potrebbe scattare il terzo seggio, che permetterebbe alla bustocca di proseguire la propria esperienza a Bruxelles. Inoltre, Vannacci è candidato anche nelle altre circoscrizioni e potrebbe scegliere di essere eletto altrove, liberando un posto.

L’altro bustocco in corsa, Marco Reguzzoni, si trova momentaneamente in settima posizione nella “classifica” di Forza Italia con quasi settemila preferenze. Troppo poche per poter sperare in un seggio a Bruxelles.

Seimila, al momento, le preferenze di Marco Colombo. In casa Fratelli d’Italia, certa la riconferma del capodelegazione uscente Carlo Fidanza e dell’arconatese Mario Mantovani.

