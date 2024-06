Città

SARONNO – Novità per la politica saronnese dai risultati delle elezioni europee: per la prima volta in città Fratelli d’Italia è il primo partito cittadino con 4.288 voti pari al 26,05%.

Ma partiamo dall’affluenza in calo rispetto alle europee del 2019 e al si sotto della media regionale e provinciale. A Saronno su 30.442 iscritti alle liste elettorali (di cui 14.429 maschi e 16.013 femmine) si sono presentate alle urne il 16.854 elettori pari al 55,36%.

Per quanto riguarda il risultati dei partiti la città degli amaretti segue tendenzialmente i trend nazionali segnando un cambiamento con FdI che per la prima volta è il partito più votato in città.

Secondo partito il Pd che conquista 4.149 voti parti al 25,39% (nel 2019 erano 5.414 pari al 28,82%). Risultato al di sotto della media provinciale per la Lega che si ferma a 1566 voti ossia al 9,52% mentre rispecchia il trend provinciale Forza Italia con 1.496 al 9,09%.

Ottimo risultato per Alleanza Verdi e sinistra che a Saronno conquista più voti della media provinciale e con 1,405 preferenze arriva all’8,54% raddoppiando rispetto alle passate regionali e politiche. Fatica come sempre a Saronno M5s che si ferma a 987 voti ossia 6% in calo rispetto alle Europee 2019 ma con una performance migliore rispetto alla media varesina.

Performance migliori rispetto al trend nazionali e provinciali per Stati Uniti d’Europea con 1.100 voti (6,68%) e Azione 889 (5,40%) più che raddoppiano il risultato varesino e italiano.

Pace, Terra Dignità arriva al 2,19%, Alternativa popolare allo 0,42%, Libertà 0,63%, Valdotain allo 0.09%.

E le preferenze?

Giorgia Meloni (FdI) è la più votata con 1.518, seguita da Cecilia Strada (Pd) 1.059. Tra i più votati in città Roberto Vannacci 453, Ilaria Salis 440, Gianfranco Librandi 374, Isabella Tovaglieri 305, Antonio Tajani 285, Matteo Renzi 228 e Marco Reguzzoni 131.

Lista Europee 24

Europee 19 Regionali 23 Politiche 22- senato Fratelli d'Italia 4288 (26,05%) 1.096 (5,83%) 2.410 (21,5%) 4.478 (23,1%) Lega 1566 (9,52%) 6.690 (35,62%) 1.379 (12,3%) 2.187 (11.3%) Forza Italia 1.496 (9,09%) 1.682 (8,95%) 729 (6,5%) 1.271 (6,6%) Pd 4.179 (25,39%) 5.414 (28,82%) 3.106 (27.6%) 4.343 (22.4%) M5s 987 (6%) 1.717 (9,14%) 557 (5%) 1.480 (7.6%) Stati uniti d'Europa 1.100 (6,68%) 804 (4,28%)

come + Europa 746 (6,6%)

come Azione +italia viva 947 (4,9%)

come + Europa

2580 (13,30%)

come Azione Italia viva Alleanza Verdi e sinistra 1.405 (8,54%) 475 (4,2%) 848 (4,4%) Azione 889 (5,40%) 746 (6,6%)

come Azione +italia viva 2.580 (13,30%)

come Azione Italia viva Pace Terra Dignità 361 (2,19%) Alternativa popolare 69 (0,42%) Libertà 104 (0,63%) Valdotain 14 (0,09%)

