Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO – CISLAGO – GERENZANO – UBOLDO – Fratelli d’Italia primo partito, il Pd che tiene, Lega sempre in doppia cifra e Fi che rispetta il trend nazionale Stati Uniti d’Europa e Azione quasi sempre sopra il 4%. Così si possono riassumere i risultati delle europee nel Saronnese.

Partiamo dalle affluenze in calo in tutto il Saronnese che non arrivano nemmeno a sfiorare il 60%: da quelle trascinate dalle comunali di Uboldo che arriva al 58,28% al minimo di Caronno Pertusella che si ferma al 48,47% dei votanti che arrivano ai seggi. Sono risultati nettamente inferiori all’ultima consultazione elettorale europea.

QUI TUTTI I DATI PAESE PER PAESE

Fratelli d’Italia è il primo partito in tutto il Saronnese tra il 36,76% di Uboldo e il 30,10% di Caronno Pertusella. Lega supera ovunque il 11,12% (Caronno Pertusella la percentuale più bassa del comprensorio) arrivando al 14,41% a Origgio. Forza Italia tra il 10,07% di Cislago e 9,63% di Uboldo.

Per il Pd buona prestazione tra il 23,30% di Caronno Pertusella e il 15,65% di Uboldo (risultato che probabilmente ha risentito delle dinamiche delle comunali).

Boom di M5s a Caronno con 8,10% mentre a Uboldo si ferma al 5,15%.

Alleanza Verdi e Sinistra si stabilizza tra il 6,97% di Gerenzano e il 5,89% di Uboldo.

Nel Saronnese sia Stati Uniti d’Europa sia Azione superano il 4%. Il partito di Renzi sta tra il 5,89% di Uboldo e il 3,79% di Cislago quello di Calenda tra 3,48% di Cislago e il 4,27% di Origgio.