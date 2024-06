news

Crazy Taxi è una serie di giochi di guida arcade creata da SEGA che nel corso degli anni è riuscita a crearsi un seguito di culto, grazie al suo gameplay intuitivo e divertente unito a una grafica in quel periodo veniva considerata a dir poco esplosiva.

Di recente, SEGA ha presentato alcuni spezzoni del gameplay di un possibile remake del gioco, facendo contenti molti appassionati che da anni aspettano un nuovo titolo della serie.

Crazy Taxi inoltre ha ispirato il crypto game di eTukTuk, una valida alternativa al gioco SEGA, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

eTukTuk ricrea il gameplay frenetico di Crazy Taxi, con mappe di gioco aperte ambientate nelle città dello Sri Lanka.

Inoltre, il gioco permette agli utenti di guadagnare ricompense in token TUK che potranno riutilizzare in-game per comprare potenziamenti e sbloccare nuovi scenari di gioco.

Come funziona il gioco eTukTuk

Il titolo, chiamato Crazy eTukTuk Taxi, vedrà i giocatori impegnati a guidare un tuk tuk elettrico per le strade di una città.

Lo scopo del gioco è prendere dei passeggeri e portarli alla destinazione richiesta nel minor tempo possibile. Il punteggio per ogni corsa verrà stabilito in base al tempo impiegato a portare il passeggero nel luogo prestabilito.

Una volta lasciato un passeggero, sarà necessario cercarne subito un altro. Il gioco termina quando la barra della carica del proprio veicolo finisce. Tuttavia, nello scenario sarà possibile trovare delle ricariche che consentiranno al giocatore di continuare la partita.

I comandi touch del gioco risultano intuitivi e consentono di controllare il tuk tuk con precisione, in modo da poter evitare gli ostacoli ed effettuare derapate.

La mappa aperta del gioco non ha regole: i giocatori potranno guidare in qualsiasi senso di marcia e utilizzare scorciatoie tagliando sui marciapiedi o utilizzando delle stradine.

Infatti, come in Crazy Taxi, anche in eTukTuk sarà necessario combinare le proprie abilità alla guida e la conoscenza della mappa, in modo da poter raggiungere il punteggio più alto.

La grafica 3D del titolo risulta semplice, ma piacevole, grazie ai colori utilizzati e ai dettagli della mappa che presenta edifici, vegetazione e insegne tipiche delle città dello Sri Lanka.

Il token TUK

Oltre al gioco P2E, il progetto eTukTuk offre la possibilità di acquistare il token nativo TUK in presale a un valore di 0,0325 dollari.

Il token TUK si potrà utilizzare per ottenere potenziamenti per il tuktuk all’interno del gioco e per sbloccare nuovi scenari. La presale di eTukTuk ha raccolto più di 3 milioni di dollari.

I titolari del TUK potranno anche unirsi alla community e prendere parte alle decisioni sul futuro del gioco, dando un feedback agli sviluppatori.

I trader interessati a ottenere ricompense passive, potranno comprare il token in presale tramite BNB e fare subito staking. I guadagni verranno distribuiti nel corso di 3 anni e si baseranno sulla partecipazione allo staking pool e all’APY.

Come comprare il token TUK

Per comprare il token TUK sarà necessario collegare il proprio wallet digitale alla sito della presale, assicurandosi di avere le criptovalute per l’acquisto.

Il sito supporta Wallet Connect, Best Wallet e Metamask, mentre le criptovalute accettate sono BNB, USDT e ETH. In alternativa è anche possibile utilizzare una carta di credito.

Per comprare il token sarà possibile inserire l’importo desiderato, oppure scegliere quanti TUK ricevere. I token acquistati verranno inviati al proprio wallet automaticamente una volta finita la presale.

Inoltre, compilando un form con il proprio nome, indirizzo e-mail e numero di telefono, si potrà avere l’opportunità di ottenere dei TUK gratis.

