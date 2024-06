Cronaca

ORIGGIO – UBOLDO – L’A9 in ingresso e uscita di Origgio ha riparto intorno alle 9,30 ed ora emergono anche i primi particolari sul grave incidente avvenuto questa mattina alle 5,20. Secondo la prima ricostruzione due auto si sono scontrate al raccordo tra la Provinciale 233 e l’A9: quattro i feriti, tutti trasportati negli ospedali della zona in gravi condizioni.

I soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima urgenza, intorno alle 5.15, quando per cause in corso di ricostruzione i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Un impatto violentissimo, tanto che uno dei due conducenti, un uomo di 32 anni, è stato sbalzato fuori dall’auto. Sull’altra delle due macchine viaggiavano, oltre a una donna di 48 anni, due minorenni: si tratta di due ragazzine di 12 e 14 anni.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze, due automediche, i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Mobilitati anche due elisoccorso, decollati dalle basi di Como e di Sondrio.

I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale tutti in codice rosso, indice della massima gravità. L’uomo di 32 anni, che ha riportato un trauma cranico, uno al volto e uno al braccio, è stato portato con l’elicottero al Circolo di Varese.

La donna di 48 anni invece ha subito un trauma all’addome ed è stata trasportata all’ospedale di Legnano, mentre la dodicenne è stata trasportata in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito a un trauma al bacino e all’addome. Al San Gerardo di Monza invece la quattordicenne, rimasta ferita a una gamba. Tutti e quattro sono in gravi condizioni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti