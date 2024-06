Cronaca

UBOLDO / LIMBIATE – Ieri alle 19.30 a Uboldo in via Risorgimento è stato investito un ciclista, l’uomo è stato trasportato con l’ambulanza del Sos Mozzate all’ospedale di Castellanza per essere medicato di comunque non gravi contusioni. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri, per i rilievi.

Tamponamento a catena sulla Saronno-Monza all’altezza di Limbiate: almeno tre i veicoli rimasti danneggiati ierti alle 11.40, sul posto l’intervento della polizia locale limbiatese e l’ambulanza della Croce bianca, è stato soccorso un uomo di 39 anni, che comunque non ha riportato gravi lesioni, è stato medicato all’ospedale di Saronno. Il fatto è accaduto a poca distanza dal confine con il Villaggio Brollo di Solaro, sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

10062024