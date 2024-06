Eventi

SARONNO – Martedì 11 giugno alle 21, la Chiesa di San Francesco ospiterà la Groton School Chamber Orchestra And Ensembles dal Masshachussetts. Con la direzione di Timoty Terranella (Chamber Orchestra) e Mary Ann Lainer (Chamber Ensembles) il programma abbraccia un ampio repertorio da Rossini a Grieg, da Beethoven a Brahms. Ingresso libero.

La Groton School è un istituto privato molto prestigioso che ha sede nella cittadina di Groton, in Massachusetts, è affiliato con la tradizione episcopale. L’istituto è noto per la sua comunità unita e diversificata e per il suo impegno verso il carattere, lo studio, la leadership e il servizio. Gli studenti provengono da tutto il mondo e formano un corpo studentesco di circa 300 persone. La scuola offre eccezionali opportunità educative, inclusa la possibilità di studiare più lingue, viaggiare a livello internazionale e impegnarsi in studi individualizzati. La scuola pone l’accento sull’inclusività e la spiritualità, offrendo un’educazione olistica specializzata che prepara gli studenti al successo all’università e oltre.

Per maggiori informazioni: [email protected]

