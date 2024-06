Cronaca

SARONNO – Ancora un weekend “alcolico” nel Saronnese. L’altra notte in viale Prealpi di Saronno l’ambulanza ha soccorso una donna che stava male ed alla quale è stata poi diagnosticata una intossicazione etilica, non è comunque apparsa in gravi condizioni.

Ieri alle 16.30 intervento dell’autolettiga della Croce rossa in via Roma a Lazzate, per un analogo problema, che ha riguardato un uomo di 55 anni, trasportato all’ospesale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Alle 2 di notte in via Dante a Turate è stato infine soccorso un ventenne, sempre per intossicazione etilica; non è apparso grave e non è stato necessario portarlo in ospedale.

Per quella che è stata diagnosticata come una intossicazione alimentare è stata invece soccorsa una donna di 50 anni, l’altra notte all’1.30 in via Monte Bianco a Lomazzo; l’interessata si è presto ripresa non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Un caso di intossicazione etilica anche nel Tradatese: alle 21 dell’altro giorno è stata soccorsa una donna in piazza Trento e Trieste di Vedano Olona da una ambulanza del Sos, ed è seguito il trasporto in ospedale per accertamenti.

