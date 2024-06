Primo piano

ORIGGIO – Il parco dei Mughetti torna ad organizzare le camminate “al crepuscolo”: un momento in compagnia per godersi le lunghe giornate estive. Dopo la camminata a Gerenzano dello scorso venerdì 7, per il mese di giugno sono previsti altri tre appuntamenti:

venerdì 14 a Origgio, con ritrovo al termine della Via Di Vittorio

venerdì 21 a Cerro Maggiore, con ritrovo presso la “Porta del Parco” in via IV Novembre

venerdì 28 a Uboldo, con ritrovo alla Cascina Leva.

Appuntamento con la guida e partenza alle 20.

Il percorso è di circa sei chilometri per una durata massima di due ore. Per partecipare è necessario iscriversi chiamando il numero 02-96951140 o mandando una mail all’indirizzo [email protected] , indicando nominativo e recapito telefonico. Il numero di partecipanti massimo a ciascuna camminata è di 30. Per partecipare all’evento sono necessari abbigliamento e scarpe adeguati e torcia consigliata.

In caso di maltempo, la singola camminata verrà annullata.