ORIGGIO – Sono stati ritrovati, dopo 5 mesi, i resti di Eos il cane di Vanessa Gatti la ciaspolatrice di Origgio scomparsa nel gennaio scorso in Val Formazza. A dare la notizia stamattina il quotidiano La Stampa.

A raccontare il ritrovamento dopo quasi 5 mesi dei resti del cane Eos l’amica di Vanessa. Proprio lei aveva lanciato diversi appelli per ritrovare il cane nei giorni successivi alla tragedia costata la vita alla trentenne travolta dalla valanga che si è staccata domenica poco prima di mezzogiorno in alta valle Formazza, tra il passo San Giacomo e l’alpe Toggia, a circa 2200 metri di quota, a non molta distanza dal rifugio Maria Luisa. Travolto anche Roberto Biancon docente Aimo con cui la giovane impiegata si stava godendo una ciaspolata approfittando del giorno di festa.

“Eos è stata ritrovata – spiega l’amica – Riposa in pace piccolina insieme alla tua Vane. Grazie a tutti per gli aiuti in questi mesi. Per esserci stati anche solo con il pensiero o una condivisione”.

La tragedia si era consumata lo scorso 9 gennaio.

