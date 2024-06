Calcio

SARONNO – Per gli arbitri di calcio saronnesi si è chiuso con l’ottava posizione, su ventidue squadre, il torneo di calcio a 5 organizzato dalla sezione di Busto Arsizio. Per una volta gli arbitri sono scesi in campo… come calciatori, per il torneo proposto dai colleghi bustocchi e che ha coinvolto gli arbitri di tante sezioni della zona.

Dopo un girone chiuso con due vittorie e tre pareggi, la squadra sezionale di Saronno è uscita sconfitta nei quarti di finale, superata da La Spezia, finalista del torneo. Una occasione, incontro, divertimento e socialità per gli arbitri della zona.

(foto: la formazione dell’Aia Saronno in campo al torneo di alcio a cinque di Busto Arsizio)

