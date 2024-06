ilSaronnese

ORIGGIO – UBOLDO – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese il 32enne che ieri mattina lunedì 10 giugno è stato vittima del drammatico incidente avvenuto alle 5,20.

Secondo la prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente al raccordo tra la Provinciale 233 e l’A9. Immediata la mobilitazione dei soccorsi anche perchè le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi.

A preoccupare proprio le condizione del 32enne, residente a Saronno, che è stato sbalzato fuori dall’auto. Ha riportato un trauma cranico, lesioni al volto e diverse altre ferite. E’ stato subito portato all’ospedale di Circolo di Varese dove si trova ricoverato.

Portata in codice rosso anche la conducente dell’altra vettura una 48enne con un grave trauma all’addome ricoverata all’ospedale di Legnano. In auto con lei due ragazzine una 12enne ed una 14enne. Entrambe hanno portato ferite importanti agli arti e sono state portate una in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e l’altra all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’autostrada è stata chiusa all’altezza di Origgio in entrata ed uscita per oltre due ore per permettere i soccorsi ma anche per i rilievi della polizia stradale che ha sequestrato i mezzi e avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

(foto archivio di Stefano Bergamini)

