Città

SARONNO – Frontale tra Varesina e A9: un conducente sbalzato fuori dall’auto. 4 feriti in codice rosso.

Sono stati ritrovati, dopo 5 mesi, i resti di Eos il cane di Vanessa Gatti la ciaspolatrice di Origgio scomparsa nel gennaio scorso in Val Formazza. A dare la notizia stamattina il quotidiano La Stampa. A raccontare il ritrovamento dopo quasi 5 mesi dei resti del cane Eos l’amica di Vanessa. Proprio lei aveva lanciato diversi appelli per ritrovare il cane nei giorni successivi alla tragedia costata la vita alla trentenne travolta dalla valanga che si è staccata domenica poco prima di mezzogiorno in alta valle Formazza.

Perde controllo e… l’auto si ribalta: incidente notturno a Limbiate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

11062024