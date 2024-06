iltra2

VALLE OLONA – Organizzata dal Comune di Cairate insieme all’Associazione Caos e alla Fondazione Umberto Veronesi, la manifestazione La forza è donna si snoda lungo quattro giorni di eventi il cui scopo è quello di sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione del tumore della mammella. L’evento, patrocinato da Asst Valle Olona, Asst Sette Laghi e dalla Provincia di Varese, comprende una serie di appuntamenti articolati.

Si comincia il 13 giugno con una serata (ad accesso libero) di informazione e sensibilizzazione nell’ambito della prevenzione senologica dal titolo “Genetica e Psiconcologia: nuove sfide contro il tumore al seno”, cui parteciperanno, per ASST Valle Olona in qualità di relatori la Dottoressa Maria Marconi, Psiconcologa, e la Dottoressa Silvana Monetti, responsabile Breast Unit, oltre alla Dottoressa Ileana Carnevali, Genetista alla Sc Anatomia e Istologia Patologica di Asst Sette Laghi. Il convegno comincerà alle 20.45 e si terrà all’auditorium del Comune di Cairate, piazza Libertà 10.

Il 14 giugno si svolgerà una cena di gala presso il Parco del Monastero di Cairate, mentre il 15 giugno sarà dedicato all’Open Day Senologico (dalle 9 alle 13, al Comune di Cairate), alla presenza di Monetti e Bernasconi.

Le cittadine di Cairate, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, avranno l’opportunità di sottoporsi a visite senologiche gratuite, previa prenotazione, effettuate dalla dottoressa Monetti.

“Auspichiamo che le donne cairatesi accolgano con favore questa iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzarle sull’importanza fondamentale della prevenzione del tumore al seno – sottolinea Silvana Monetti – Durante l’Open Day sarà anche presente la Dottoressa Ileana Carnevali, Genetista di ASST Sette Laghi, che integrerà le mie visite con una prima valutazione dell’eventuale familiarità oncologica”.

Domenica 16 giugno si svolgerà una camminata aperta a tutti con partenza alle ore 9.30 dal parco del Monastero di Cairate, in occasione della quale saranno raccolti fondi per l’Associazione C.A.O.S e la Fondazione Veronesi.

Inoltre, il 22 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si svolgerà un secondo Open Day in occasione del quale saranno effettuate ecografie gratuite, a cura della Dottoressa Karen Croce di ASST Valle Olona, per le donne cui è stato proposto un secondo livello durante la prima visita. Per prenotare (la precedenza sarà data alle cittadine di Cairate) è necessario contattare l’Ufficio Istruzione e Cultura chiamando il numero 0331 362201 (int. 2) o inviare una mail a [email protected]

11062024