news

Prendere una foca come mascotte e trasformarla in una meme coin di successo è stato l’obiettivo del team di Sealana. E contro ogni previsione, stanno raggiungendo l’obiettivo.

La fase di prevendita di Sealana (SEAL) è ormai in dirittura d’arrivo e, con l’ultima possibilità di acquistare, c’è un enorme fermento attorno al progetto.

Cresce l’hype intorno alla prevendita di Sealana

La maggior parte degli investitori in criptovalute avrà sentito parlare della prevendita delle meme coin di Sealana sui social media.

Ma per coloro che non l’hanno fatto, ecco una panoramica: è un round iniziale in cui gli investitori possono acquistare il token SEAL a un prezzo prestabilito prima che raggiungano il mercato aperto.

La prevendita di Sealana è attiva dal 1° maggio, ma ora è iniziato il conto alla rovescia: restano due settimane per acquistare SEAL al prezzo scontato di $ 0,022.

Dopo la quotazione su DEX il prezzo comincerà a oscillare. In quel momento diventerà chiaro se il token può produrre un rialzo dei prezzi o meno.

È interessante notare che ci sono stati numerosi esempi di prevendite simili che hanno continuato a consolidarsi nel mercato delle criptovalute.

Slothana (SLOTH), il token a tema bradipo su Solana, ha generato un enorme clamore prima della fine della prevendita, per poi esplodere dopo la sua quotazione su DEX.

Airdrop del token SEAL pianificato prima dell’attesissimo lancio su DEX

Gli investitori possono aspettarsi che i loro token Sealana vengano consegnati direttamente nei loro wallet entro pochi giorni dalla fine della prevendita il 25 giugno.

Tutto ciò che serve è sedersi e aspettare.

Ma cos’è realmente SEAL e per cosa può essere utilizzato?

È importante sottolineare che questo non è solo un’altra meme coin ispirata al doge o un remake di un altro token.

SEAL assume una prospettiva diversa presentando una foca sovrappeso che è un orgoglioso patriota americano vestito con abiti a stelle e strisce, che ricorda un personaggio di South Park.

Quindi, in un certo senso, è come se i creatori avessero combinato la nostalgia di quel cartone animato con l’hype attorno alle meme coin. È una combinazione improbabile, ma che finora funziona.

ICOBench e social

L’hype attorno a Sealana non mostra segni di rallentamento mentre la prevendita si avvia verso il finale.

Su Twitter, l’account ufficiale del progetto ha raccolto 12.000 follower in poco più di un mese. Anche il loro gruppo Telegram ha registrato una crescita di 8.400 membri che speculano sul potenziale futuro di SEAL.

Il token ha attirato l’attenzione e guadagnato credibilità sui siti di valutazione delle criptovalute.

https://www.youtube.com/watch?v=vkNDzYR8WEE

ICOBench.com attualmente ha SEAL al 2° posto tra centinaia di imminenti lanci di criptovalute sulla loro piattaforma.

Anche i principali YouTuber sono stati coinvolti nell’hype.

Canali come Cilinix Crypto e Oscar Ramos hanno presentato SEAL ai loro iscritti prima che la prevendita si esaurisca.

Quando una meme coin inizia a ricevere riconoscimenti da canali come questi, è segno che è diventata mainstream. Tutto questo buzz sta raggiungendo il culmine proprio mentre la prevista quotazione DEX si avvicina.

Se lo slancio della community continua a crescere a questo ritmo, potrebbe essere interessante una volta che Sealana farà il suo debutto sul mercato nelle prossime settimane.

Vai alla prevendita di Sealana