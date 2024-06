Città

SARONNO – E’ stato di agitazione alla Metalgalvano azienda con sede in via Friuli specializzata nei trattamenti galvanici per metalli come ottone, ferro e zama, per abbigliamento, arredamento, ferramenta e altro.

Le organizzazione sindacali Fim Laghi, Fiom Varese e l’Rsu hanno evidenziato alla direzione come “sia necessario per le lavoratrici e i lavoratori, rimuovere le discriminanti economiche attuate tra i dipendenti”.

Lo scorso 30 maggio e il 3 giugno si sono svolte le assemblee con i lavoratori che hanno chiesto l’erogazione dei ticket restaurant per tutti i

dipendenti.

Così è stato anche deciso uno sciopero di 8 ore per giovedì 13 giugno con un presidio nel corso della giornata. Inoltre è stato stabilito anche lo sciopero ad oltranza degli straordinari.

