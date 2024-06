Città

SARONNO – Si apre la 35° Stagione Teatrale del Giuditta Pasta dal titolo “Le Immaginazioni”, una serie di rappresentazioni che spaziano tra ospitalità e residenze, tra anteprime e debutti nazionali, tra incontri oltre il sipario e momenti di formazione.

“Immaginazioni: ‘Libere e astratte riproduzione o elaborazione di dati sperimentali o fantastici’. Così definiva l’Ariosto la riproduzione della realtà. Ed ecco che l’immaginazione si declina, per la nostra stagione – la mia seconda da Direttore Artistico al Giuditta Pasta – al plurale. Al plurale perché tante sono le visioni della realtà che il teatro ci permette di immaginare” così esordisce Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro saronnese.

Questa rassegna non si limiterà all’ospitalità tout court di compagnie teatrali, bensì prevedrà collaborazioni più profonde che sosterranno in maniera decisa il valore imprescindibile dell’arte dal vivo come azione collettiva, politica e poetica insieme, in grado di stimolare una visione plurale e costruire una nuova relazione con il pubblico, la città e la comunità locale e internazionale.

Gli spettacoli e le attività che tessono la tela dei cartelloni sono come fili che si intrecciano e intrecciano l’arte delle artiste e degli artisti, insieme alle lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, per fondare una nuova identità del Giuditta Pasta disegnando i contorni di uno spazio dedicato all’immaginazione, inclusione e creatività. Ampio spazio a talenti emergenti e ai segnali della contemporaneità, in cui si rintracciano nuove pièce accrescendo il valore creativo e investendo nella continuità della pratica artistica.

Campagna abbonamenti Immaginazioni 2024|25:

Apertura della campagna abbonamenti e inizio vendita biglietti Musica, Capodanno, Show e Teatro Famiglie, martedì 11 giugno.

Orari biglietteria dall’ 11 giugno al 21 luglio: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Riapertura dal 4 settembre nei seguenti orari: mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nelle sere di spettacolo dall’ora prima.

Abbonamenti prosa 16 spettacoli (prosa classica + prosa contemporanea + Il Sapore del Natale) intero € 270, ridotto Over 70 e gruppi organizzati € 240, ridotto Under 26, € 150. Prosa classica intero € 250, ridotto Over 70 e gruppi organizzati € 215, ridotto Under 26 € 117. Prosa contemporanea intero € 114, ridotto Over 70 e gruppi organizzati € 102, ridotto Under 26 € 66.

Musica posto unico € 20. Quartetto grandi donne, posto unico € 80, “La Molli”, “Vorrei una voce”, “Anna Karenina”, “Erodias +Mater stràngoscias”.

Quartetto grandi coppie, posto unico € 90 “Delirio a due”, “Scene da un matrimonio”, “Omaggio alla Duse” e “Boston marriage”.

Quartetto Grandi classici, posto unico € 100 “La Locandiera”, “Chiaroscuro”, “Vita di Artemisia Gentileschi”, “Muto per spavento” e “Pirandello Pulp”.

Season pass 10 spettacoli, posto unico € 250, Season pass 6 spettacoli, posto unico € 160, Gift Card 2 ingressi, posto unico € 50.

Qui la diretta della presentazione della nuova stagione e la fotogallery.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti