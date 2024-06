Sport

ROVELLO PORRO – Gli Sgavisc Rovello sono campioni d’Italia per la sesta volta ed è il momento di tracciare un bilancio di una ennesima, brillante stagione per la formazione rovellese.

“Grandissimo playoff quello disputato dai nostri ragazzi che vincono di misura sia la semifinale con Saronno che la finale con Ferrara – riepilogano i dirigenti del club – Quarto posto per i Rovello Seran che il capolavoro l’avevano già fatto qualificandosi a questi playoff e secondo posto con l’amaro in bocca per i nostri Thunder che si devono arrendere per soli 3 punti alla squadra ferrarese. Grazie a tutti i giocatori e anche ai nostri super tifosi. Appuntamento ora per sabato 22 al torneo sotto le stelle per chiudere insieme la stagione”.

(foto: i Rovello Sgavisc alzano la coppa che vale il titolo italiano 2024)

