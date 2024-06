news

Ci sono molte prevendite di token nel vasto mercato delle criptovalute. Tuttavia, trovarne una con un alto potenziale di crescita non è facile. Per trovarsi in vantaggio, ecco un elenco di cinque prevendite di criptovalute in corso pronte a esplodere quest’anno.

Sealana (SEAL): una nuova meme coin su Solana con un trend coinvolgente

I token basati sul tema canino dominano le classifiche delle meme coin. Tuttavia, le cose stanno cambiando. Il successo di Pepe, Slerf, Cats in a Dogs World (MEW) e Slothana nel 2024 dimostra che gli investitori sono alla ricerca di nuovi temi creativi. Sealana ($SEAL) è l’ultima mania delle meme coin, e per buone ragioni:

“Conosci Sealana, la foca paffuta che si è immersa nel mare di Solana. Seduto al suo PC e crescendo ogni giorno, Sealana è così coinvolto nel mercato delle criptovalute che ha abbandonato la forma giovanile per una dieta da trader a base di patatine e tonno in scatola,” dice il sito web.

Come molti investitori di meme coin, Sealana aspetta un cambiamento che lo porti dalla povertà alle ricchezze. La sua capacità di risultare simpatico ha alimentato il successo della prevendita, rendendola una delle più calde del 2024. Il recente successo di meme coin basate su Solana come DogWifHat e Bonk ha contribuito alla frenesia e la crescente domanda suggerisce un rapido esaurimento della prevendita.

Vai alla prevendita di Sealana

99Bitcoins (99BTC) : il Learn to Earn per investitori

Le criptovalute meme sono sempre in prima pagina, ma è fuori discussione che le criptovalute con solide funzionalità hanno prospettive migliori nel lungo termine. Nel 2024, le criptovalute con utilizzi pratici saranno molto richieste, come dimostra la presale in corso di $99BTC.

$99BTC è la criptovaluta della nota piattaforma educativa sulle criptovalute, 99Bitcoins. Quest’ultima ha avuto un ruolo fondamentale nel rendere le criptovalute accessibili a un vasto pubblico. Le sue risorse educative estese semplificano gli argomenti sulle criptovalute più complessi per il grande pubblico.

Con il prossimo lancio dell’iniziativa Learn2Earn, 99Bitcoins segnerà un nuovo traguardo nel suo percorso. I token incentiveranno il programma Learn2Earn. Gli utenti guadagneranno più ricompense interagendo con le risorse della piattaforma. Queste ricompense sbloccheranno contenuti premium, eventi esclusivi, approfondimenti sul trading e altre risorse.

$99BTC è un token BRC20 sulla blockchain di Bitcoin. Il valore del marchio di Bitcoin e il suo potenziale andamento positivo nel 2024 sostengono il momentum speculativo del token.

Vai alla prevendita di 99Bitcoins

WienerAI (WAI): la criptovaluta IA virale confezionata come meme coin

WienerAI (WAI) è un’altra meme coin molto calda in questa stagione. Fondamentalmente, WienerAI è un bot di trading con avanzate capacità di intelligenza artificiale. Viene presentato come una meme coin per catturare l’attenzione generale degli investitori e infatti la strategia ha dato i suoi frutti: la presale in corso dei token $WAI è appena in procinto di superare il traguardo dei $5,6 milioni.

Il bot di trading offre approfondimenti predittivi sul trading e scambi senza commissioni di transazione. È progettato per dare agli utenti un forte vantaggio competitivo aiutandoli a identificare asset sottovalutati e opportunità nascoste sul mercato.

La nuova criptovaluta garantisce scambi di asset fluidi su exchange decentralizzati, riducendo al minimo l’impatto dei problemi legati al MEV (Maximal Extractable Value). Considerando che sia le criptovalute AI che le meme coin sono industrie multi miliardarie, WienerAI è una delle principali da tenere d’occhio in questa stagione.

Vai alla prevendita di WienerAI

Base Dawgz: esperienza multichain a tema canino

Base Dawgz è un progetto all’avanguardia perché unisce l’esperienza multichain, con la compatibilità tra le blockchain di Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalache, al classico tema canino tipico delle meme coin e molto gettonato tra gli investitori.

Grazie alle più recenti tecnologie in Web3 come il Portal Bridge, BASE garantisce interazioni fluide e sicure per gli utenti tra le diverse blockchain; tra l’altro il Wormhole, un protocollo di passaggio universale, collega le blockchain offrendo anche interoperabilità.

Il progetto permette agli utenti di esplorare il mondo decentralizzato nel mercato delle criptovalute in piena libertà. Protagonista di questa innovativa meme coin è ancora una volta lo Shiba Inu che con una tuta alare si lancia da una blockchain all’altra alla ricerca di nuovi investimenti.

Tra le altre meme coin a tema canino però Base Dawgz si distingue anche per la sua utilità, perché gli investitori possono mettere in staking i token e ricevere così ricompense passive.

Vai alla prevendita di Base Dawgz

PlayDoge: il nuovo trend in stile Tamagotchi

PlayDoge è la nuova meme coin per dispositivo mobile che unisce il classico meme Doge ai giochi vintage anni ‘90 in stile Tamagotchi.

Ciò che ha attirato gli investitori è il fulcro stesso del progetto: gli utenti devono adottare un simpatico animaletto virtuale, prendendosene cura e facendolo giocare per ottenere ricompense.

Giocando anche ai minigiochi e partecipando alle iniziative nuove del progetto gli utenti possono anche guadagnare ulteriori token PLAY.