SARONNO – E’ tutto vero, l’AZ Robur Saronno l’anno prossimo giocherà in Serie B Nazionale. Sabato in gara 3 i biancoazzurri hanno spazzato via Cecina col punteggio di 78-57. A proposito di numeri..

La recente impresa dei ragazzi di coach Biffi è solo l’ennesimo tassello di una serie di grandi traguardi e successi ottenuti in questi anni, ripercorriamoli insieme.

Nelle ultime undici stagioni, dal 2013 al 2024, i saronnesi hanno conquistato quattro campionati (2016, 2021, 2023, 2024), oltre ad aver raggiunto per due volte le finali e quattro volte le semifinali. Tre regular seasons chiuse al primo posto e ben sette con a referto meno di dieci sconfitte nella singola annata. Al palmares si aggiungono due Coppe di Lombardia, la prima nel 2022 e la seconda nel 2024. Nel 2015/2016 è stata disputata la semifinale di Coppa Italia di Serie C Nazionale e nello stesso campionato è stato registrato il record di 15 vittorie su 15 partite nel girone d’andata. Un impressionante bottino, a cui si aggiunge la storica promozione agguantata pochi giorni fa.

Il roster di questa stagione :

Guardie: Francesco De Capitani, Matteo Beretta, Pietro Nasini, Leonardo Figini, Riccardo Mariani, Tommaso Tolotti, Emanuele Bianchi.

Ali: Davide Tresso (K), Andrea Negri, Pietro Ugolini, Gabriele Pellegrini, Giacomo Motta, Giovanni Romanò.

Centri: Andrea Quinti (K), Marcello Canton.

Questi formidabili giocatori hanno permesso alla Robur di chiudere la stagione 2023/2024 con un record complessivo di 32 vittorie e 7 sconfitte, sei fuori casa e solo una al PalaRonchi, dimostratosi un inespugnabile fortino. Tra 2023 e 2024 le sconfitte casalinghe sono solamente tre in campionato e una in Coppa Lombardia.

Nove giocatori, praticamente tutto il roster, chiudono la stagione sopra gli 8 punti di media a partita, a dimostrazione dell’eccezionale gioco di squadra dei biancoazzurri.

Il capitano Davide Tresso, 24 anni, alla sua ottava stagione in prima squadra ha di conseguenza vissuto in prima persona gran parte di tutti i successi sopra elencati. Quest’anno, per motivi di studio, nel mese di gennaio è migrato verso il nord europa e ha pertanto saltato la seconda parte di stagione. Sabato sera a tagliare la retina da capitano è stato perciò Andrea Quinti, classe 2001 che ha esordito in prima squadra, dopo la trafila nelle giovanili, nel 2019. Quest’anno il centro ha inoltre chiuso come top scorer dei biancoazzurri con 597 punti totali e 15.3 di media in stagione.

Il vivaio, vera e propria fucina di talenti, ha contribuito in maniera decisiva al successo della prima squadra: oltre a Tresso e Quinti, sono cresciuti cestisticamente a Saronno Francesco De Capitani e Gabriele Pellegrini (2002), Giacomo Motta (2003), Leonardo Figini(2004) e Riccardo Mariani e Marcello Canton (2005), Emanuele Bianchi (2006) e Tommaso Tolotti (2007).

Per Tresso, Quinti, De Capitani e Pellegrini è il terzo campionato vinto dopo quello del 2021 con La Spezia e la Serie C Gold con titolo lombardo del 2023. A corredo, un campionato di Promozione (2018) e due Coppe Lombardia (2022, 2024).

Pellegrini, De Capitani, Motta e Figini hanno vinto il campionato regionale Under19 nel 2022. Motta e Figini sono al secondo campionato vinto consecutivamente dal loro arrivo in prima squadra.

Pietro Ugolini, ala sammarinese, è al secondo campionato vinto consecutivamente in canotta Robur. Stesso record di Andrea Negri, due campionati consecutivi in due anni in maglia biancoazzurra. Per entrambi, ovviamente, anche la Coppa Lombardia 2024.

Il playmaker Matteo Beretta è addirittura a quota quattro campionati di fila vinti, tre in Serie C Gold (Saronno 2021, Busto Arsizio 2022, Saronno 2023) e il mitico in Serie B Interregionale (2024). Per Giovanni Romanò, pivot classe 1998, con il successo di sabato fanno tre titoli in fila (Busto Arsizio 2022, Olimpia Lumezzane 2023, Saronno 2024).

Pietro Nasini, arrivato quest’anno da Cermenate con un passato nelle giovanili di Desio e Cantù, è al primo campionato vinto in carriera.

I coach Renato Biffi ed Ezio De Piccoli vincono il secondo campionato consecutivo in panchina (CGold 2023 e Serie B Interregionale 2024), mentre nel 2008/2009 erano stati protagonisti sul parquet in veste di giocatori proprio qui al PalaRonchi, conquistando la promozione ai playoff con San Mauro.

