Sport

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il successo della Caronnese Summer Fest, la società rossoblu di Caronno Pertusella registra un’altra bellissima giornata all’insegna dello sport e del divertimento grazie all’organizzazione della prima edizione delle Caronniadi, l’evento svolto allo stadio comunale di corso della Vittoria nella mattina di sabato 8 giugno dedicato a tutti i bambini delle scuole elementari e medie caronnesi per festeggiare insieme al settore giovanile la fine dell’anno scolastico.

All’evento hanno partecipato più di 200 bambini che, guidati dagli istruttori del settore giovanile rossoblù, si sono intrattenuti con percorsi, giochi di abilità e sfide con la palla. La bella mattinata all’insegna dello sport e del divertimento si è conclusa con un pranzo in compagnia per i genitori e i bambini che hanno preso parte all’evento. Al termine della giornata, la stessa Caronnese ha dichiarato il proprio entusiasmo per l’evento organizzato: “Siamo contentissimi di come sono andate queste prime Caronniadi, le abbiamo fortemente volute e siamo super soddisfatti della partecipazione dei bambini e delle bambine, che si sono davvero divertiti con le attività proposte dai nostri fantastici istruttori. Non vediamo l’ora di organizzare la seconda edizione”.

(foto da Sc Caronnese)