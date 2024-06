ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per la 38° edizione del palio di Santa Margherita di Caronno Pertusella che avrà inizio, come da tradizione, con il ritrovo a largo Donatori del Sangue alle 20.30 di venerdì 14 giugno per poi concludersi con la serata di lunedì 24 giugno durante la quale ci sarà la premiazione del rione vincente e la proiezione della partita degli Europei Italia-Croazia.

Nelle serate dell’edizione del palio di Santa Margherita che si terranno all’oratorio san Giovanni Bosco di via Borroni, oltre alle sfide, ai giochi e ai tornei sportivi durante i quali si sfideranno i rioni San Pietro, San Rocco, Madonnina e San Grato, ad intrattenere dai più grandi ai più piccoli saranno anche la discoteca silenziosa, la proiezione delle partite della nostra Nazionale agli Europei di calcio, due concerti tributo a Vasco Rossi e i Queen in programma rispettivamente il 15 e il 22 giugno, uno spettacolo di danza e le performance dell’Academy Parade Band di Caronno.

Le serate saranno, inoltre, deliziate dalla cucina del palio che, su prenotazione, ha previsto delle serate speciali durante le quali proporrà il cuoppo napoletano con fritti misti di pesce previsto sabato 15, la domenica successiva una serata dedicata al pollo, la fish night sabato 22 giugno ed, infine, la sera successiva interamente dedicata al maiale con porchetta, costine e salumi.

(foto da archivio)